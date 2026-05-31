Libano, Ben Gvir: “Radere al suolo Dahiyeh”

(LaPresse) – Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha chiesto un’azione militare più dura contro Dahiyeh, la periferia sud di Beirut considerata una roccaforte di Hezbollah. In un videomessaggio rivolto al premier Benjamin Netanyahu, Ben Gvir ha sostenuto che sia arrivato il momento di colpire l’area. La richiesta arriva dopo settimane di attacchi condotti da Hezbollah contro truppe e centri abitati nel nord di Israele, anche con droni a fibra ottica difficili da individuare. Il conflitto tra Israele e il movimento sciita si è intensificato lo scorso 2 marzo. La tensione resta alta lungo il confine tra i due Paesi.