Cisgiordania, coloni aggrediscono palestinesi durante la raccolta delle olive: almeno 6 feriti

Questa mattina un gruppo di coloni israeliani ha attaccato dei lavoratori palestinesi in diversi villaggi della Cisgiordania durante la raccolta delle olive. A confermarlo sono funzionari locali e personale di soccorso della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese, secondo cui almeno sei persone sono rimaste ferite in due attacchi ad Abu Falah, alle porte di Ramallah. Una donna di 63 anni e un uomo di 40 sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati picchiati dai coloni. Secondo i funzionari locali, dall’inizio di questo mese almeno 4 palestinesi sono stati uccisi e più di 100 feriti durante la raccolta delle olive. Inoltre, migliaia di alberi sono state danneggiate, con perdite per gli agricoltori pari a centinaia di migliaia di dollari.