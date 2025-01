A Tel Aviv si aspetta l'ufficialità del cessate il fuoco

Centinaia di persone si sono radunate per le strade di Tel Aviv, in Israele, in attesa che venga ufficializzato l’accordo della tregua tra lo Stato ebraico e Hamas. L’accordo darebbe finalmente il via libera al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e alla liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023. In piazza sono scesi anche molti parenti degli ostaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata