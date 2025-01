Migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per protestare contro il governo, chiedendo un cessate il fuoco e un accordo per la restituzione degli ostaggi da Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato l’invio del direttore dell’agenzia di intelligence estera Mossad ai negoziati per il cessate il fuoco in Qatar, segno dei progressi nei colloqui sulla guerra nella Striscia. La sua presenza significa che ora sono coinvolti funzionari israeliani di alto livello. In 15 mesi di conflitto è stato raggiunto un solo breve cessate il fuoco, che si è verificato nelle prime settimane di combattimenti.

