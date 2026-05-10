Ungheria, il ballo scatenato del nuovo ministro della Salute appena insediato

In Ungheria ballo senza freni per il ministro della Salute designato, Zsolt Hegedűs, che sabato si è scatenato davanti al Palazzo del Parlamento dopo l’insediamento della nuova Assemblea nazionale e di Péter Magyar come nuovo primo ministro. A lui si sono uniti anche altri membri del partito: il palco da cui stavano parlando si è trasformato così in una pista da ballo a tutti gli effetti.

I movimenti del ministro sono stati seguiti da centinaia di sostenitori riuniti davanti al palco. Al termine della sua esibizione, Hegedűs si è inchinato per ringraziare i sostenitori del loro applauso.