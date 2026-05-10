Pakistan, dissidenti talebani rivendicano l'attacco a un posto di blocco

Un gruppo autoproclamatosi dissidente dei talebani pakistani ha rivendicato l’attentato suicida contro un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan, in cui sono rimasti uccisi almeno 14 agenti di polizia. Un attentatore suicida e diversi uomini armati hanno fatto esplodere un veicolo carico di dinamite vicino al posto di blocco a Bannu, un distretto della provincia di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’Afghanistan, nella tarda serata di sabato. L’attacco ha scatenato un’intensa sparatoria, durante la quale alcuni agenti sono rimasti uccisi, mentre altri sono morti in seguito al crollo dell’edificio. Almeno tre agenti sono rimasti feriti. Domenica i soccorritori hanno condotto per ore un’operazione di ricerca con l’ausilio di macchinari pesanti per recuperare i corpi dalle macerie. Le forze di sicurezza hanno avviato un’operazione per rintracciare i responsabili.