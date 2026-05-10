Hantavirus, Ghebreyesus (OMS): "Questo virus non è il Covid, e non lo prendiamo alla leggera"

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’hantavirus “non è COVID”, mentre la nave da crociera colpita dal virus si appresta ad arrivare al porto di Grenadilla, a Tenerife, in Spagna. Ghebreyesus ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa al porto di Grenadilla, insieme al ministro della Salute spagnolo, Monica Garcia, e al ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska. “Quel trauma è ancora vivo nelle nostre menti”, ha affermato Ghebreyesus riferendosi al COVID-19. “Le persone avranno domande, avranno preoccupazioni, ed è a questo che ho cercato di rispondere nel mio messaggio alla popolazione di Tenerife. Vi ascoltiamo, vi capiamo, ma la situazione ora è molto migliorata”. Ghebreyesus, Garcia e Grande-Marlaska sono arrivati ​​sull’isola sabato per coordinare lo sbarco dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. L’OMS, le autorità spagnole e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions hanno dichiarato che al momento nessuno a bordo della Hondius presenta sintomi del virus. Dall’inizio dell’epidemia sono morte tre persone e cinque passeggeri sbarcati dalla nave sono risultati positivi all’hantavirus.