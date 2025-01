Il nuovo leader del movimento al potere a Gaza avrebbe accettato l'intesa "in linea di principio", secondo quanto riferisce il Wall Street Journal

Il leader di Hamas a Gaza, Mohammad Sinwar, fratello minore del defunto Yahya Sinwar, ha accettato in linea di principio i termini dell’accordo di una tregua Hamas-Israele nella Striscia. Lo hanno riferito fonti arabe al quotidiano statunitense Wall Street Journal. Secondo il Wsj, il consenso è stato dato poche ore dopo che Hamas aveva affermato ieri per la prima volta che l’accordo era nella sua “fase finale”.

Cremlino: “Cauto ottimismo su tregua Hamas-Israele, è necessaria”

La notizia su una imminente tregua a Gaza tra Israele e Hamas “può essere presa solo con cauto ottimismo, perché purtroppo non si parla molto della catastrofe umanitaria che si sta verificando a Gaza”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Questa catastrofe tende solo a peggiorare, quindi un cessate il fuoco e una tregua sono estremamente necessari per i residenti che rimangono a Gaza e stanno vivendo queste difficoltà assolutamente disumane”, ha aggiunto Peskov.

A Gaza continuano i raid di Israele

Intanto nella Striscia continuano gli attacchi aerei israeliani: nelle ultime ore sono state colpite due case nel centro di Gaza e almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi. I raid israeliani a Gaza nella giornata di ieri avevano ucciso almeno 18 persone, tra cui due donne e quattro bambini.

