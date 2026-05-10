Hantavirus, la nave Hondius attracca al porto di Granadilla a Tenerife

La nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, è attraccata al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife nelle prime ore di domenica, dove si prevede l’evacuazione degli oltre 140 passeggeri e membri dell’equipaggio. Non era previsto che la nave attraccasse direttamente in porto, ma che rimanesse all’ancora, con i passeggeri e l’equipaggio trasferiti a terra con piccole imbarcazioni. L’hantavirus può causare malattie potenzialmente letali. Di solito si diffonde per inalazione di residui contaminati di escrementi di roditori e non si trasmette facilmente da persona a persona. Tuttavia, il virus Andes rilevato nell’epidemia sulla nave da crociera potrebbe, in rari casi, essere in grado di trasmettersi tra le persone. I sintomi si manifestano generalmente da una a otto settimane dopo l’esposizione. Tre persone sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sbarcati dalla nave sono risultati positivi all’hantavirus. L’OMS, le autorità spagnole e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions hanno dichiarato che al momento nessuno a bordo della Hondius presenta sintomi del virus. A bordo si trovano persone di oltre 20 nazionalità diverse.