Ucraina, Putin: "Dopo mediazione Usa raggiunto nuovo cessate il fuoco di due giorni"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che un cessate il fuoco con l’Ucraina, mediato dagli Stati Uniti, è stato raggiunto a seguito di colloqui con Washington, dopo la dichiarazione del ministero della Difesa russo circa la possibilità di attacchi di rappresaglia su Kiev. Durante i colloqui, Mosca ha messo in guardia sui potenziali rischi per la sicurezza legati alle missioni diplomatiche a Kiev e ha chiesto a Washington di contribuire a garantire la sicurezza della propria ambasciata. “Quando abbiamo avviato questo dialogo con l’amministrazione degli Stati Uniti d’America, li abbiamo avvertiti, abbiamo evidenziato le possibili conseguenze e abbiamo chiesto loro di fare tutto il necessario per garantire la sicurezza della rappresentanza diplomatica del loro Paese”, ha affermato Putin. “Come risultato di tutti questi colloqui, e grazie all’iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump, sono stati concessi circa due giorni di tregua aggiuntivi”, ha aggiunto. Putin ha anche affermato di essere disponibile a incontrare rappresentanti ucraini a Mosca o in un Paese terzo, ma ha sottolineato che tali contatti dovrebbero avvenire solo se finalizzati alla finalizzazione di un accordo di pace a lungo termine, piuttosto che a condurre negoziati preliminari.