Il leader di Kiev è stato accolto al Casino del Bel Respiro, situato nel parco di Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto al Casino del Bel Respiro, situato nel parco di Villa Pamphilj, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Per quest’ultimo quella di Roma è l’ultima tappa di giornata dopo le missioni a Londra e Parigi dove ha incontrato il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte, e il presidente francese Emmanuel Macron. Domani Zelensky sarà quindi ricevuto in Vaticano da Papa Francesco prima di volare a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Il mini-tour è stato organizzato dal presidente ucraino per illustrare ai principali alleati europei i dettagli del ‘Piano per la vittoria’ di Kiev.

