Il presidente ucraino sarà in tour nelle principali capitali d'Europa

Prima tappa a Londra per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel tour che lo porterà in alcune delle principali capitali d’Europa, tra cui Parigi, Roma e Berlino. Il leader di Kiev, scrive il Guardian, è arrivato al numero 10 di Downing Street per colloqui con il premier britannico, Keir Starmer. Ieri un portavoce di Starmer ha spiegato che il primo ministro, durante l’incontro, ribadirà “il fermo sostegno del Regno Unito all’Ucraina di fronte all’attuale aggressione russa”. IN AGGIORNAMENTO

12:14 Starmer: “Con Zelensky discusso Piano vittoria”

L’incontro a Downing Street con il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, è stato l’occasione per “esaminare” il ‘Piano di vittoria’ proposto da Kiev e “parlarne più nel detteglio”. Lo ha detto il premier britannico, Keir Starmer, che ha visto Zelensky insieme al segretario alla Difesa britannico, John Healey, e al capo delle forze armate di Sua Maestà, l’ammiraglio Tony Radakin.

11:29 Cremlino: “Da Kiev nessun segnale su cessate il fuoco”

Mosca non ha ricevuto segnali sulla disponibilità di Kiev a un cessate il fuoco e non è stata intrapresa alcuna iniziativa al riguardo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Rispondendo a una domanda sulle ricostruzioni pubblicate sui media secondo cui Kiev sarebbe pronta a un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte in Ucraina, Peskov ha risposto: “No, non l’abbiamo ricevuto”. “C’è molta speculazione su questo nei media. Nessuno sta intraprendendo alcuna azione su questo argomento”, ha spiegato Peskov.

