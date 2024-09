Non si ferma l'ondata di attacchi nel sud del Paese. Oggi riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Non si fermano gli attacchi aerei israeliani sul Libano. Nuove ondate di missili hanno colpito il sud del Paese, la valle della Bekaa e anche la capitale Beirut. Quasi mezzo milione gli sfollati mentre Israele dichiara di aver intercettato il primo missile lanciato da Hezbollah verso il Paese. Sirene d’allarme a Tel Aviv sin dalle prime ore del giorno mentre a New York, dopo l’assemblea generale dell’Onu, è in programma oggi la riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza con al centro proprio l’escalation in Medioriente. Ieri l’intervento della premier italiana, Giorgia Meloni, che ha sottolineato come un conflitto “su larga scala non conviene a nessuno”.

09:19 Idf, due droni contro Golan lanciati dall’Iraq Roma

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno riferito che due droni sono stati lanciati nelle scorse ore dal territorio iracheno colpendo in aree aperte delle alture settentrionali del Golan. Lo riporta The Times of Israel. Le sirene hanno suonato a Ein Zivan e Merom Golan durante l’attacco che ha provocato incendi ma nessun ferito. In precedenza la Resistenza islamica, gruppo di milizie filo-Iran in Iraq, aveva rivendicato il lancio di due droni contro le alture del Golan durante la notte.

08:39 Idf, abbattuto drone entrato in Israele da Siria

Gli aerei da guerra israeliani hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo dello Stato ebraico questa mattina a sud del Mar di Galilea. Lo riporta The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). Le sirene avevano suonato nella comunità delle alture del Golan di Eliad durante l’attacco. Secondo i militari, il drone era volato verso Israele da est, forse lanciato dall’Iraq, ed entrato nello spazio aereo israeliano dalla Siria.

08:36 Raid contro agenti e depositi armi Hezbollah in Libano

Nella notte caccia israeliani hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, colpendo agenti del gruppo e decine di depositi di armi nelle quali erano immagazzinati missili da crociera e lanciatori e altre infrastrutture. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Le esplosioni secondarie provocate dai bombardamenti, ha spiegato l’Idf, dimostrano che “molti armi erano state immagazzinate nelle strutture”.

07:51 Netanyahu posticipa partenza per gli Stati Uniti

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha nuovamente posticipato la sua partenza per New York dove parteciperà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’aereo che porterà Netanyahu e la moglie Sara negli Stati Uniti partirà domani e rientrerà sabato sera. Lo ha riferito l’ufficio dello stesso Netanyahu, citato da The Times of Israel. “Il primo ministro terrà oggi consultazioni con l’establishment della sicurezza per discutere la continuazione degli attacchi in Libano”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio, arrivata dopo che un missile terra-aria è stato lanciato dal Libano contro Tel Aviv.

07:46 Hezbollah, missile balistico era contro quartier generale Mossad

Hezbollah ha rivendicato l’attacco missilistico di questa mattina contro il centro di Israele, sostenendo di aver preso di mira con un razzo balistico ‘Qader 1’ il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv. Lo riporta The Times of Israel. Il gruppo libanese afferma di aver agito in risposta alle esplosioni dei dispositivi di comunicazione (cercapersone e walkie talkie) e all’uccisione di alcuni dei suoi leader nei raid israeliani degli ultimi giorni. Le forze israeliane di difesa sostengono di aver attaccato il lanciatore da cui sarebbe partito il missile terra-aria questa mattina, che si trovava a Nafakhiyeh, nel sud del Libano.

07:00 Idf, intercettato primo razzo Hezbollah contro centro Israele

Il sistema di difesa aerea israeliano David’s Sling ha intercettato il primo missile lanciato da Hezbollah verso il centro di Israele. Lo ha riferito il portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf) dopo che le sirene hanno suonato a Tel Aviv, Netanya e nelle aree circostanti. Non sono stati segnalati danni o vittime e i militari hanno detto che non ci sono state modifiche alle istruzioni del Comando del Fronte Interno. Lo riporta Haaretz.

06:18 Idf, intercettato missile terra-aria lanciato dal Libano

Le difese aeree israeliano hanno intercettato un missile terra aria lanciato dal Libano. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Il razzo aveva fatto suonare le sirene d’allarme nelle regioni di Gush Dan e Sharon, nel centro dello stato ebraico. Al momento il lancio non è stato ancora rivendicato.

06:05 Gruppo iracheno filo-Iran rivendica attacco droni su Golan

La Resistenza islamica, gruppo di milizie filo-Iran in Iraq, ha rivendicato il lancio di due droni contro le alture del Golan durante la notte. Lo riporta The Times of Israel.L’attacco, prosegue l’edizione online del quotidiano, aveva fatto suonare le sirene d’allarme nella regione.

06:04 Sirene allarme a Tel Aviv e nel centro di Israele

Sirene d’allarme per un possibile attacco missilistico stanno suonando a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. Lo riporta The Times of Israel. Il Comando del fronte interno delle forze israeliane di difesa (Idf) ha ordinato ai residenti di entrare all’interno dei rifugi. Al momento il presunto attacco contro la metropoli non è stato rivendicato da alcun gruppo.

