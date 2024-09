Il Pontefice durante l'Udienza generale: "Situazione inaccettabile"

Appello di Papa Francesco sulla situazione in Libano nel corso dell’Udienza generale del mercoledì in corso in Piazza San Pietro. “Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. E’ inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che ha già troppo ha sofferto nel recente passato”, ha detto il Santo Padre.

Telegramma del Pontefice per vittime esplosione a Tabas

“Sua santità Papa Francesco è stato addolorato nell’apprendere delle ferite e delle perdite di vite causate dalla recente esplosione nella miniera di carbone di Tabas, e invia l’assicurazione delle sue preghiere per coloro che sono morti e per le loro famiglie in dolore. Allo stesso modo, esprimendo la sua solidarietà spirituale con i feriti, sua Santità invoca su tutti i colpiti da questa tragedia le benedizioni dell’Onnipotente di forza, consolazione e pace”. Così in un telegramma di cordoglio per le vittime dell’esplosione in una miniera a Tabas (Iran) inviato, a nome del Santo Padre Francesco, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

