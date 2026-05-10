Roma, controlli antidroga in tutta la città: 18 arresti

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di droga dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti 18 arresti in diversi quartieri di Roma. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Roma Monte Sacro, con il supporto dei militari della Stazione Roma San Basilio, hanno arrestato una donna di 47 anni, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio. A seguito di una perquisizione domiciliare in zona Pietralata, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 5,4 kg di hashish, suddivisi in panetti, e oltre 20 grammi di cocaina già ripartiti in dosi. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato bilancini di precisione e la somma contante di 610 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. In via Silvano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 43enne, sorpreso a bordo di un’auto con 10 involucri di crack e 10 di cocaina, oltre a 180 euro in contanti.

Quattro arresti al Quarticciolo

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, durante un servizio coordinato al Quarticciolo, hanno arrestato quattro persone. Tra questi, tre cittadini stranieri trovati con decine di dosi di crack e cocaina, e un giovane romano colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno arrestato un 51enne sorpreso in via Pavoni con dosi di crack, cocaina e hashish, oltre a 800 euro in contanti. I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato una 54enne in via Riofreddo. La perquisizione veicolare e personale ha permesso di rinvenire 28 dosi tra crack e cocaina, oltre a 1.300 euro in contanti. In via Collatina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani di 19 anni, sorpresi su un’auto a noleggio con diverse dosi di crack e cocaina.

A Tor Bella Monaca un “market” della droga

Nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 43enne in via dell’Archeologia. L’uomo è stato trovato in possesso di un “market” della droga: 22 grammi di cocaina, 11 grammi di eroina, 25 grammi di crack e hashish. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno eseguito tre distinti interventi: in via di Valle Santamaria, arrestata una 53enne con un mix di crack, cocaina, hashish e marijuana; in via della Fontana Corvia, arrestato un 23enne con 40 involucri di crack e 7 di cocaina; in via Borghesiana, arrestati due giovani di 33 e 20 anni a bordo di un’auto a noleggio con cocaina, hashish e ben 1.380 euro in contanti.

A Ostia sequestrate cocaina e crack

Sul litorale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato in viale Vasco de Gama un 20enne. Il giovane è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, crack e di un coltello a serramanico con lama di oltre 8 centimetri.

In via Antonio Conti, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 34enne sorpreso mentre cedeva crack a un acquirente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 17 grammi della medesima sostanza. Gli arresti sono stati tutti convalidati.