Derby Roma-Lazio, Massucci: "Spostare a lunedì la partita? Buon senso"

“Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby“. Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo in merito all’ipotesi di slittamento del derby tra giallorossi e biancocelesti a lunedì 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile del torneo tennistico.

“Roma è una città che è sempre uguale a se stessa”, ha aggiunto. “Nel 2025 abbiamo indubbiamente gestito l’anno più difficile degli ultimi trent’anni di storia di Roma, però quest’anno ci sta proponendo nuove sfide, le piazze sono sensibili a quello che sta accadendo nel mondo e nel Paese e quindi nel nostro mestiere il mantenimento dell’ordine pubblico a Roma è sempre un grande impegno”, ha concluso.