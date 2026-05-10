Iran, le immagini satellitari che mostrano una chiazza di petrolio proveniente da Kharg

Le immagini satellitari esaminate dall’Associated Press mostrano quella che sembra essere una chiazza di petrolio nel Golfo Persico proveniente dal lato occidentale dell’isola di Kharg, il principale terminale iraniano per l’esportazione di greggio.

Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI, ha stimato che dall’isola di Kharg si siano riversati nell’oceano l’equivalente di circa 80.000 barili di petrolio da quando la chiazza è stata individuata per la prima volta dalle immagini satellitari martedì.

Non è chiaro se la fuoriuscita sia stata causata da un malfunzionamento, da un attacco aereo o da qualcos’altro. Il Pentagono ha rifiutato di commentare se l’esercito statunitense stesse monitorando la perdita o se ci fossero stati recenti attacchi sull’isola iraniana. Sulla base delle immagini scattate all’inizio di questa settimana, la fuoriuscita è avvenuta prima dell’ultima serie di attacchi statunitensi.