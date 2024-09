Tra le vittime ci sono 50 sono bambini e 94 donne

Sono saliti a 558 i morti in Libano in seguito ai raid sferrati da Israele, di cui 50 sono bambini e 94 donne. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro libanese della Sanità, Firas Abiad. Nel frattempo l’esercito israeliano ha lanciato un nuovo avvertimento ai civili libanesi, affermando che gli attacchi aerei contro Hezbollah continueranno anche oggi. “Se vi trovate nei pressi o all’interno di edifici di Hezbollah o utilizzati da quest’ultimo per immagazzinare armi, dovete allontanarvi da questi edifici ad almeno un chilometro di distanza o fuori dal villaggio, immediatamente”, ha dichiarato il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf, come riporta il Times of Israel. “Chiunque si trovi nei pressi di elementi di Hezbollah si mette in pericolo”, ha aggiunto.

Parlando in conferenza stampa, il ministro della Sanità ha aggiunto che i feriti nei due giorni di raid sono saliti a 1.835. Sono stati portati in 54 ospedali in diverse parti del Paese.

Le forze dello Stato ebraico, intanto, hanno aggiornato a 100 il numero di razzi che sono stati lanciati dal Libano dalle prime ore di questa mattina. I missili sono stati sferrati in cinque raffiche nel corso della mattinata, la più grande delle quali conteneva 50 razzi diretti verso la zona dell’Alta Galilea. L’Idf ha dichiarato di aver colpito i lanciatori da cui sono partit. Un’altra area pesantemente colpita è stata quella a sud-est della città israeliana di Haifa.

