La premier a New York all'Assemblea dell'Onu: "La grande sfida è arrivare in qualche maniera a un cessate il fuoco"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a New York a margine dei lavori dell’Assemblea Generale, ha fatto il bilancio della missione all’Onu con i giornalisti italiani: “È stata positiva”.

La “grande sfida sul Libano è arrivare in qualche maniera a un cessate il fuoco” ha detto la premier, affermando che “una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno“. L’Italia, ha proseguito, “sta continuando a passare i nostri messaggi di moderazione, stiamo lavorando ovviamente come sempre con i nostri alleati, anche in qualità di Presidenti G7 e con loro dobbiamo valutare quali sono eventualmente le iniziative da portare avanti. Ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo, chiaramente partendo dalla necessità di fare tutti qualche passo indietro“.

Meloni: “Posizione italiana di sostegno all’Ucraina non cambia”

La posizione italiana sull’Ucraina “non cambia” e lo dimostra anche l’incontro avuto questa mattina col presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. All’Italia, ha detto “tutti riconoscono nel mondo il pregio della chiarezza” sulla questione ucraina e questo è “un elemento del quale tutti quanti dovremmo andare fieri”.

