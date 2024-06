Il presidente transalpino lo ha fatto sapere in un'intervista a Le Figaro

Emmanuel Macron ha escluso di dimettersi dalla presidenza della Repubblica, “qualunque sia il risultato”, al termine delle elezioni legislative. Lo ha fatto sapere in un’intervista a Le Figaro. Il leader francese ha sciolto il parlamento e indetto nuove elezioni subito dopo la sconfitta alle europee che ha visto trionfare il Rassemblement National di Marie Le Pen e Jordan Bardella con il 31,36% delle preferenze.

Macron: “In campo per vincere”

Macron ha poi ribadito che lo scioglimento delle Camere è stata “la decisione giusta” e che sarà in campo “per vincere”. “La scelta che ho preso apre una nuova era“, ha detto a Le Figaro. “Non bisogna guardare ai punteggi per collegio elettorale in termini di quelli delle elezioni europee”.

