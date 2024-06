Il presidente ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione delle elezioni legislative

Il presidente francese, Emmanuel Macron, a seguito del risultato delle elezioni europee, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione delle elezioni legislative per il 30 giugno e il 7 luglio prossimi.

“Le elezioni legislative si terranno il 30 giugno e 7 luglio. Ho fiducia nella capacità del popolo francese di fare la scelta più giusta per sé e per le generazioni” ha scritto in un post su X l’inquilino dell’Eliseo all’indomani dello scioglimento del Parlamento in seguito al risultato delle elezioni europee. “La mia unica ambizione è essere utile al nostro paese che amo tanto“, ha aggiunto.

Des élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet. J’ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ma seule ambition est d’être utile à notre pays que j’aime tant. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2024

Media Parigi: “Da Macron una scommessa estrema”

“Una scommessa estrema“. Così i media francesi commentano la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni legislative dopo la debacle alle elezioni europee. Le Figaro parla di “salto nel vuoto” con Macron che “rischia di affidare le redini del potere al partito di cui aveva promesso di arginare l’avanzata”, ovvero il Rassemblement National di Marine Le Pen. Le Monde definisce la mossa di Macron un “lascia o raddoppia” mentre Liberation parla di “arma suprema” usata da Macron che ha deciso di “spazzare via la speranza che i Giochi Olimpici facessero dimenticare il fallimento della maggioranza”. Duro il commento di Le Journal du dimanche secondo cui Macron potrebbe entrare nella storia della politica francese, ma al contrario, passando da “presidente più determinato a combattere il movimento di Marine Le Pen” a quello “più efficace” nel portarla all’Eliseo. “Il coraggio politico dovrebbe portarlo a dimettersi”, conclude Jdd.

