Rassemblement National primo partito alle elezioni

Il presidente francese, Emmanuel Macron, prendendo la parola in un discorso ai francesi a seguito del risultato delle elezioni europee, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione delle elezioni legislative per 30 giugno e 7 luglio prossimi.

Macron: “Non posso continuare come nulla fosse”

“Non potrò continuare come se nulla fosse”, ha detto commentando l’esito delle europee, in cui il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen si è attestato al primo posto, ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione di Macron giunta al secondo posto. “Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare attraverso il voto. Per questo motivo questa sera sciolgo l’Assemblea nazionale”, ha dichiarato Macron, indicando come date delle elezioni legislative i prossimi 30 giugno e 7 luglio. “È una decisione seria e pesante. Ma soprattutto è un atto di fiducia”, ha detto ancora l’inquilino dell’Eliseo.

“Non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa, fra cui quello della maggioranza presidenziale”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, prendendo la parola in un discorso ai francesi a seguito delle elezioni europee di oggi, in cui il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen si è attestato al primo posto, ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione di Macron giunta al secondo posto. “I partiti di estrema destra, che da tempo si oppongono al progresso, avanzano ovunque nel continente. In Francia, i loro rappresentanti rappresentano quasi il 40% dei voti espressi”, ha dichiarato Macron, annunciando poi lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e indicendo elezioni legislative.

Europee, Le Pen: “Bene nuove elezioni Francia, pronti ad andare al potere”

“È una vera emozione vedere questa grande forza popolare sollevarsi in tutto il Paese”, “il presidente (Emmanuel Macron ndr.), rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale. Non posso che accogliere con favore questa decisione”, “siamo pronti a esercitare il potere se i francesi avranno fiducia in noi”. Così Marine Le Pen, leader dell’estrema destra francese, prendendo la parola dopo che Emmanuel Macron ha annunciato la convocazione di elezioni legislative in Francia a seguito dei risultati delle elezioni europee. Nel voto di oggi il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, con capolista Bardella, si è attestato al primo posto, ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione di Macron.

Le président de la République vient d’annoncer la dissolution de l’Assemblée nationale dans quelques semaines. Nous y sommes prêts. J’appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du RN une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas : la France. pic.twitter.com/o08IMlowk8 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 9, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata