La presidente della Commissione europea uscente fiduciosa dopo i primi exit poll

Ursula von der Leyen è fiduciosa dopo la diffusione dei primi exit poll delle elezioni europee in Germania. “Siamo di nuovo la forza più forte in Germania. Il popolo ha punito gli estremisti di sinistra e di destra”, ha detto la candidata principale del Partito Popolare europeo parlando a un evento della Cdu/Csu da remoto da Bruxelles. In attesa dei risultati europei, von der Leyen ha detto che mentre “dobbiamo aspettare i risultati delle elezioni di tutti gli Stati membri. Sono fiduciosa che il Ppe avrà successo anche lì“.

La presidente della Commissione uscente aveva votato oggi nel villaggio di Beinhorn, vicino ad Hannover, in Germania.

Europee, von der Leyen: “Abbiamo vinto le elezioni, fermeremo estremisti”

“Oggi è un buon giorno per il Ppe. Abbiamo vinto le elezioni Europee, amici miei. Siamo il partito più forte, siamo l’àncora di stabilità. Insieme ad altri costruiremo un bastione contro gli estremismi di sinistra e di destra. Li fermeremo!”. Lo ha detto la candidata del Ppe per la presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando nella sede del Ppe a Bruxelles.

