Al voto anche per Piemonte e 3.700 sindaci

Secondo giorno di urne aperte per l’elezione del Parlamento europeo. Quindici fra liste e partiti si contendono i 76 posti da eurodeputato che spettano all’Italia a Bruxelles e Strasburgo. In contemporanea, si vota anche in circa 3.700 Comuni della penisola per eleggere sindaci e consigli comunali, e per il presidente e il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte. Le urne rimarranno aperte fino alle 23. Subito dopo le operazioni di spoglio per le Europee mentre lo spoglio delle amministrative si terrà domani a partire dalle 14.

Affluenza al 25% alle 12

Alle ore 12 di oggi per le elezione Europee hanno votato il 25% degli aventi diritto. È quanto emerge dai primi dati del Viminale.

Affluenza definitiva al 14,64% alle 23 di sabato

Si è attestata al 14,64 per cento l’affluenza alle urne nella giornata di ieri, sabato 8 giugno, prima giornata delle tornata elettorale. Per le elezioni Europee, secondo i dati diffusi da Eligendo, il sito del ministero dell’Interno, nei 61.650 seggi ha votato, alle 23 di ieri, il 14,64% a livello nazionale. Per quanto riguarda la regione Piemonte, l’affluenza si è attestata, secondo i dati definitivi, al 17,54% mentre alle comunali ha votato complessivamente il 20,63%.

Più alta della media nazionale l’affluenza per il voto europeo al nord-ovest (16,79%), nord-est (15,58%) e Italia centrale (15,77%). Al Sud gli elettori al voto nella prima giornata sono stati il 12,55% degli aventi diritto e il 10,60% nelle Isole. Alle Regionali del Piemonte si sono presentati alle 23 di sabato il 17,54% degli elettori con Biella a guidare il dato dell’affluenza alle urne (19,65%). Alle amministrative che si svolgono in contemporanea in quasi 3.700 Comuni italiani hanno partecipato il 20,63% degli elettori nel primo giorno di votazioni.

Oggi 21 Paesi al voto

Oggi urne aperte in 21 Paesi Ue per le elezioni europee, per l’assegnazione di 720 seggi al Parlamento europeo. Le elezioni, che in questa tornata coinvolgono oltre 370 milioni di persone in tutta l’Ue, sono iniziate il 3 giugno col voto anticipato in Estonia, dove si vota anche oggi dalle 9 alle 20, con l’Olanda che ha poi dato ufficialmente il via il 6 giugno alla maratona elettorale che ha oggi come giorno clou. L’Italia, che vota in due giorni, oggi dalle 7 alle 23, è il Paese che chiuderà per ultimo le urne, anche se in Romania, dove i seggi sono aperti dalle 7 alle 22, se si arriva prima della chiusura si può votare fino alle 23.59.

In Francia si vota dalle 8 alle 18, in Germania dalle 8 alle 18, in Spagna dalle 9 alle 20, in Austria dalle 7 alle 17. In Belgio, dove si tengono anche le elezioni regionali e federali, si può votare dalle 8 alle 14, fino alle 16 col voto elettronico, e in Bulgaria, dove ci sono anche le elezioni nazionali, si vota dalle 7 alle 20. In Croazia seggi aperti dalle 7 alle 19, a Cipro dalle 7 alle 18, in Danimarca, Svezia e Finlandia dalle 9 alle 20, in Grecia e Slovenia dalle 7 alle 19, in Ungheria dalle 6 alle 19, in Lituania e Portogallo dalle 8 alle 20, in Lussemburgo dalle 8 alle 14 e in Polonia dalle 7 alle 21. In Belgio, Bulgaria, Grecia e Lussemburgo il voto è anche obbligatorio.

