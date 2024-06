Il ministro della Difesa: "Forse è la campagna elettorale, i veri bellicisti sono quelli che non vogliono sostenere Kiev"

IN AGGIORNAMENTO – Nelle prime ore di oggi è scoppiato un incendio nella raffineria petrolifera russa di Novoshakhtinsk a seguito di una serie di esplosioni nell’oblast di Rostov. Il governatore Vasily Golubev ha fatto sapere che il rogo è stato causato da un attacco di droni. Intanto Vladimir Putin continua a ricattare e minacciare l’Occidente: “Cosa bisogna fare per fermare i combattimenti in Ucraina? Posso dirvi quello che ho detto una volta al signor Biden: se vuoi fermare le ostilità smetti di fornire armi. E queste azioni si fermeranno entro due, massimo tre mesi”, ha affermato il presidente russo in un incontro con le principali agenzia di stampa internazionali.

08:07 Crosetto: “Dibattito su armi surreale”

“In Italia è tutto surreale. Anche le dichiarazioni di Matteo Salvini sono pare di questo dibattito surreale, forse è la campagna elettorale”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un colloquio con il quotidiano Il Foglio sulle ultime dichiarazioni del leader della Lega che sull’invio di materiale bellico a Kiev ha detto di volere certezza di un uso solo difensivo. Per Crosetto “il problema è che ormai da mesi il dibattito si è orsinizzato. Ma io, che sono un persona seria, mi rifiuto di orsinizzarmi. I veri bellicisti – sottolinea – sono quelli che non vogliono sostenere l’Ucraina”.

07:44 Governatore Rostov: “Incendio in raffineria, attacco droni”

Nelle prime ore di oggi è scoppiato un incendio nella raffineria di petrolio russa di Novoshakhtinsk a seguito di una serie di esplosioni nell’oblast di Rostov. Lo riporta Kyiv Independent.Il governatore dell’oblast di Rostov Vasily Golubev ha affermato che l’incendio è stato causato da un attacco di droni e che i servizi di emergenza si sono recati sul posto del rogo. Il canale di notizie locale Telegram Rostov News ha pubblicato le riprese video dell’incendio nella struttura di Novoshakhtinsk. Golubev ha detto che si sta indagando se ci siano eventuali vittime.

