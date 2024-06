Bombardamenti russi su 22 città nel Kherson nelle ultime 24 ore

Il presidente Usa, Joe Biden, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Normandia, in Francia, e anche al G7 della prossima settimana in Italia. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Lo riporta la Cnn.

“Mentre si trova in Normandia, avrà l’opportunità di sedersi con il presidente Zelensky per parlare della situazione in Ucraina e di come possiamo continuare e approfondire il nostro sostegno all’Ucraina”, ha dichiarato Sullivan ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre era in viaggio verso la Francia, aggiungendo poi che i due si incontreranno anche in Italia durante il G7. Biden e Zelensky saranno in Normandia per commemorare l’80° anniversario del D-Day. “Nel corso di poco più di una settimana, il Presidente avrà due incontri sostanziali con il presidente Zelensky”, ha detto Sullivan.

Casa Bianca: “Kiev può colpire aerei Mosca in spazio aereo russo”

Gli Stati Uniti non hanno posto limitazioni all’Ucraina a proposito del colpire aerei da guerra russi che costituiscono una potenziale minaccia anche al di fuori dello spazio aereo ucraino. È quanto ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Rispondendo a chi chiedeva se “l’abolizione parziale delle restrizioni all’uso di armi statunitensi in territorio russo dà all’Ucraina la libertà di abbattere gli aerei russi che lanciano bombe dal territorio russo”, Kirby ha risposto: “Vorrei solo far notare che c’è stata un po’ di confusione al riguardo: non c’è mai stata una restrizione all’abbattimento di aerei ostili da parte degli ucraini, anche se questi aerei non si trovano necessariamente nello spazio aereo ucraino. Possono abbattere gli aerei russi che rappresentano una minaccia imminente. E lo hanno fatto. Lo hanno fatto fin dall’inizio della guerra”.

Le forze russe hanno bombardato 22 città nelle ultime 24 ore nella regione ucraina di Kherson, provocando un morto e 8 feriti. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksandr Prokudin, e lo riporta Ukrinform. Secondo quanto riferito da Prokudin, negli attacchi sono stati colpiti una scuola, un dormitorio, un edificio per uffici, un ristorante pubblico, negozi e un gasdotto, e sono stati danneggiati tre grattacieli, otto case private, autobus e auto private.

