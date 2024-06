Il leader della Lega interrotto durante una conferenza stampa da un'attivista con una pianta di marijuana

“Cos’è? Il basilico? Io adoro il pesto alla genovese. La cannabis te la fumi a casa tua, la droga a casa mia è morte”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla Stampa estera a Roma, quando è stato interrotto da una contestatrice, che ha mostrato ai giornalisti un cartello con la scritta ‘Salvini censura questo’ e ha lasciato sul tavolo accanto a lui un vasetto.

“Questa è una pianta di cannabis made in Italy di imprenditori italiani”, ha detto la donna che dopo alcuni istanti è stata allontanata. “Fai l’amore, non farti le canne. Peace and love. La droga fa male”, ha detto più volte Salvini al microfono prima di riprendere la conferenza.

