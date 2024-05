Foto da Facebook - Socialists and Democrats Group in the European Parliament

S&D: "Passi calcolati per controllare l’emittente nazionale"

Il gruppo dei socialisti e democratici al parlamento europeo lancia un attacco alla premier Giorgia Meloni e al suo governo sulla libertà di stampa, parlando di “continui tentativi di mettere a tacere i media liberi”, “passi calcolati per controllare l’emittente nazionale” e “vostro generale disprezzo per le critiche e il pluralismo dei media”.

“Quando i giornalisti nel tuo Paese si riuniscono per chiedere protezione e aiuto alle istituzioni europee, questo dovrebbe farti capire che hai un problema, non è vero? Apparentemente no”, scrive S&D sul suo profilo Facebook postando un fotomontaggio della premier con un cartello ‘Zero giorni dall’ultimo attacco alla libertà di stampa’, “nello stesso giorno in cui una coalizione di organi di informazione in Italia ha scritto alla Commissione europea chiedendo aiuto, la prima ministra del paese, Giorgia Meloni, ha pubblicato un commento beffardo sui suoi social media”. “Una lettera, firmata dal Movimento europeo internazionale (EMI), dal sindacato italiano dei giornalisti FNSI, dalla Federazione europea dei giornalisti (EFJ) e dalla Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) lancia un appello per tutelare l’indipendenza dei media nel Paese – ricordano i socialisti -. La risposta di Meloni? ‘La sinistra si scandalizza perché, ironicamente (davvero!) ho lanciato Telemeloni sui miei social per ridicolizzare le fake news’. No, signora Meloni. La sinistra non ne è scandalizzata. È, tuttavia, scandalizzata dai vostri continui tentativi di mettere a tacere i media liberi, dai vostri passi calcolati per controllare l’emittente nazionale e dal vostro generale disprezzo per le critiche e il pluralismo dei media”.

