Lo Smer è il partito guidato dal vincitore delle elezioni slovacche, già al centro delle polemiche per le sue posizioni sull'Ucraina, i migranti e i diritti civili

Il Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo accoglie con favore e sostiene la decisione unanime odierna della Presidenza del Partito dei Socialisti Europei (Pse) di sospendere l’adesione dei partiti slovacchi Smer e Hlas e Smer. Lo si legge in una nota del gruppo S&D. Lo Smer è il partito guidato da Robert Fico, vincitore delle elezioni slovacche, già al centro delle polemiche per le sue posizioni sull’Ucraina, i migranti e i diritti civili.

“Questo passo – si legge nella nota – arriva come reazione alla formazione di un governo di coalizione in Slovacchia con il Partito nazionale slovacco di estrema destra SNS. Il memorandum d’intesa firmato da tutti e tre i partiti non è compatibile con i valori e i principi progressisti della famiglia europea dei socialisti e dei socialdemocratici. I recenti commenti pubblici e le posizioni assunte dai leader dei partiti Smer e Hlas riguardo alla guerra russa contro l’Ucraina, all’immigrazione, allo stato di diritto e alla comunità Lgtbiq hanno sollevato serie preoccupazioni e non trovano posto nella famiglia progressista. In linea con le sue regole e procedure interne, e tenendo pienamente conto della decisione odierna del Pse, l’Ufficio di presidenza S&D proporrà al Gruppo di sospendere la partecipazione dei suoi tre eurodeputati slovacchi la prossima settimana”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata