La nota: "Notizia priva di fondamento"

Una nota del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera smentisce che sia allo studio una “nuova legge bavaglio” per limitare la libertà di stampa. “La notizia riportata oggi dal quotidiano La Repubblica, secondo la quale sarebbe allo studio una ‘nuova legge bavaglio’, è priva di fondamento” si legge nella nota. “Il deputato Mollicone ha già chiarito che le sue parole sono state totalmente distorte, come troppo spesso accade al quotidiano militante della sinistra più ideologizzata. Non è infatti alla studio alcuna proposta di legge di Fratelli d’Italia che intenda limitare la libertà di espressione o di stampa. Questa è notoriamente una specialità della sinistra” conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata