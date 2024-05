Molti sarebbero donne e bambini, afferma la Mezzaluna Rossa. Idf: "Nell'attacco uccisi due alti funzionari di Hamas"

Non si arresta il conflitto a Gaza, con un nuovo bombardamento israeliano dal bilancio pesante nel sud della Striscia. Sarebbe infatti di almeno 40 vittime l’esito del raid dell’Idf su una tendopoli a Rafah. Lo riporta l’emittente Al Jazeera, citando l’agenzia di stampa Wafa, secondo cui “la maggior parte dei morti sono donne e bambini” e “molti sono stati bruciati vivi”.

Nel raid sarebbero stati uccisi due alti comandanti di Hamas, comunica intanto l’Idf. Si tratta di Yassin Rabia, comandante di Hamas in Giudea e Samaria, e di Khaled Nagar, funzionario di Hamas nelle stesse ragioni. L’attacco sarebbe stato effettuato sulla base di informazioni “di intelligence che segnalavano l’uso dell’area da parte di Hamas”, ha sottolineato l’esercito israeliano. La stessa Hamas ha invitato la popolazione palestinese “a sollevarsi e marciare” per rispondere al massacro, mentre il ministero degli Esteri del Qatar ha espresso “preoccupazione” sull’ipotesi che quanto avvenuto possa rallentare gli sforzi per un cessate il fuoco. IN AGGIORNAMENTO

Qatar: “Raid su Rafah può complicare negoziati e ostacolare accordo”

Il Qatar “esprime la preoccupazione” che l’attacco israeliano che ha colpito Rafah “complichi gli sforzi di mediazione in corso e ostacoli il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri e detenuti, esacerbando ulteriormente gli effetti di questa guerra e le sue ripercussioni sulla sicurezza regionale e internazionale”. È quanto afferma il ministero degli Esteri del Qatar, in una nota in cui “condanna con la massima fermezza il bombardamento israeliano che ha preso di mira un campo di accoglienza per sfollati a Rafah, nella Striscia di Gaza, causando decine di martiri e feriti” sottolineando che “lo considera una grave violazione delle leggi internazionali che raddoppierà l’aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia sotto assedio”.

Hamas a palestinesi: “Sollevarsi e marciare contro massacro Rafah”

“Alla luce dell’orribile massacro commesso” da Israele “contro le tende degli sfollati a Rafah, che ha portato al martirio di decine di civili, la maggior parte dei quali donne e bambini”, Hamas ha diffuso una nota in cui invita “le masse del nostro popolo in Cisgiordania, a Gerusalemme, nei territori occupati e all’estero a sollevarsi e a realizzare marce di rabbia contro il massacro sionista in corso contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza”. Hamas invita inoltre i Paesi arabi e islamici e “i popoli liberi di tutto il mondo a intensificare i movimenti e le attività di denuncia della guerra di genocidio e a fare pressione per interrompere le relazioni” con Israele, che definisce “entità canaglia” e applicare le risoluzioni Onu “e in particolare la recente decisione della Corte internazionale di giustizia, che ha chiesto di fermare l’aggressione e l’invasione di Rafah”.

Tajani: “Pronti a inviare militari per nascita Stato palestinese”

Al premier palestinese in visita a Roma “ho ribadito che noi siamo pronti ad inviare anche i nostri militari per preparare la nascita dello Stato palestinese, qualora, una volta finita la guerra, si dia vita ad una missione dell’Onu guidata da un paese arabo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari Esteri.”Ho ribadito anche che siamo contro l’attacco a Rafah, che siamo per il cessate il fuoco immediato, che chiediamo la liberazione senza condizioni degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e come vogliamo portare il sostegno alimentare alla popolazione palestinese gli ho illustrato il progetto italiano ‘Food for Gaza’ che aveva già raccolto il sostegno di Israele”, ha aggiunto.

Crosetto: “Preoccupato da debolezza comunità internazionale”

La prospettiva di una lunga guerra in Medioriente è “molto preoccupante”, come in Ucraina, e “quello che sta accadendo dimostra che tutto il mondo, tutta la comunità internazionale, anche quando è unita tutta nel chiedere la stessa cosa, alla fine non conta nulla di fronte alla volontà di un singolo Stato il cui governo o la cui guida decide di fare un’azione come quella che sta accadendo in Ucraina o a Rafah”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Palazzo Reale di Milano ospite in collegamento di ‘Sky TG24 Live In’. “Per cui la debolezza della comunità internazionale è la mia proccupazione più grande“, ha aggiunto

Tajani: “Hamas usa Rafah come trappola mediatica per Israele”

“Certamente la decisione di Hamas di lanciare missili da Rafah contro Israele è un modo per cercare di accelerare i tempi di un attacco a Rafah. Evidentemente Hamas sta usando Rafah per creare ulteriori problemi, cioè cerca di attirare Israele in una sorta di trappola mediatica ma a pagare il prezzo di tutto ciò sarà il popolo palestinese, a dimostrazione ancora una volta che Hamas non sta dalla parte del popolo palestinese ma usa il popolo palestinese come strumento per i suoi disegni politici che noi non condividiamo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari Esteri.

Crosetto: “Crisi ha proporzioni enormi, Israele sta seminando odio”

“Ormai la crisi ha delle proporzioni difficili da gestire e ho l’impressione che, con questa scelta, Israele stia seminando un odio che coinvolgerà i loro figli e i loro nipoti. Avrei preferito una scelta diversa, pur capendo e condividendo le ragioni che hanno portato alla reazione dopo la strage vergognosa fatta da Hamas. Ma Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro: dovevano discernere e fare una scelta più coraggiosa da un punto di vista democratico e riconoscere quello che la comunità internazionale dice da tempo, cioè due popoli e due stati. L’unico futuro possibile in quella parte di mondo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Palazzo Reale ospite di ‘Sky TG24 Live In’.

Madrid chiederà a Paesi Ue di sostenere Cig su Israele

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha affermato che Israele deve sospendere l’offensiva su Rafah e ha annunciato che al Consiglio affari esteri di oggi chiederà agli altri Paesi dell’Unione Europea di appoggiare ufficialmente l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia e di prendere provvedimenti per garantire che Israele la rispetti. “Se Israele continuerà ad agire contro il parere della Corte, cercheremo di adottare misure appropriate per garantire l’applicazione della decisione“, ha detto Albares in un punto stampa congiunto con gli omologhi di Irlanda e Norvegia a Bruxelles.

Crosetto: “Situazione sempre più difficile”

“Qualunque elemento di destabilizzazione ulteriore di una zona già sull’orlo di un abisso diventa rilevante. Non solo per quella zona specifica – che sia Rafah o Gaza – ma per tutto il Medioriente. Gli effetti di ulteriori elementi di criticità in quella zona coinvolgono una zona molto più ampia che arriva al Libano ma che si estende anche ai paesi vicini. C’è una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Palazzo Reale ospite di ‘Sky TG24 Live In’.

Israele, Consolato Spagna interrompa servizi a palestinesi da 1 giugno

Il ministero degli Esteri israeliano ha ordinato al Consolato spagnolo a Gerusalemme di interrompere la fornitura di servizi consolari ai palestinesi “residenti sotto l’Autorità Palestinese”, ovvero nella Cisgiordania occupata, a partire dall’1 giugno. E’ quanto si legge in una nota diplomatica inviata da Israele alla Spagna e diffusa dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. Lo Stato ebraico ha avvertito Madrid che se questo ordine non verrà rispettato, si prenderanno provvedimenti.

Madrid: “Domani riconosceremo Palestina, sarà giornata storica”

Irlanda, Norvegia e Spagna “hanno annunciato nei giorni scorsi che domani renderanno ufficiale il riconoscimento dello Stato della Palestina”, sarà una giornata “storica che sicuramente ci avvicinerà di più all’obiettivo del raggiungimento della convivenza pacifica e sicura tra israeliani e palestinesi“. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares in conferenza stampa congiunta a Bruxelles con gli omologhi di Irlanda e Norvegia. Albares ha sottolineato che i tre Paesi “condividono la visione che è arrivato il momento di rendere effettiva la soluzione dei due Stati“, che è “la miglior via per arrivare alla pace definitiva in Medioriente”.

Borrell: “Accusa antisemitismo a Cpi totalmente inaccettabile”

“Dobbiamo rispettare il lavoro della Corte penale internazionale (Cpi) e lasciare decidere la Corte quello che pensa, senza intimidazioni. Purtroppo non è questo il caso: procuratore e Corte sono stati oggetto di forti intimidazioni e accusati di antisemitismo come ogni volta che qualcuno fa qualcosa che al governo di Netanyahu non piace. Penso che l’accusa di antisemitismo al procuratore della Corte penale internazionale sia totalmente inaccettabile. La parola antisemita è troppo pesante, troppo importante da usare in quest’occasione”. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio affari esteri Ue. “Sono successe molte cose negli ultimi giorni. In particolare il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) ha mandato alla Corte una richiesta di mandato d’arresto per Netanyahu e Gallant e 3 leader di Hamas. Questa è una decisione importante da parte del procuratore e voglio dire che dobbiamo rispettare il lavoro della Corte penale internazionale”, ha detto.

Idf, colpite due cellule di Hezbollah nel sud del Libano

Due cellule di Hezbollah sono state colpite da raid aerei nel sud del Libano. Lo annuncia l’esercito israeliano. Una delle due cellule è stata colpita dopo esser stata avvistata mentre operava in un edificio usato dal gruppo a Yaroun, l’altra è stata uccisa da un drone dopo esser stata scoperta nell’area di Houla. L’Idf ha aggiunto inoltre che l’aeronautica militare ha colpito un deposido di armi e un edificio utilizzato da Hezbollah a Mays al-Jabal.

