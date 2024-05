Camion di aiuti entrano nella Striscia da valico di Kerem Shalom

IN AGGIORNAMENTO – In Medioriente ci sarebbero gli spiragli per l’avvio di nuovi negoziati tra Israele e Hamas, con la mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar. L’ipotesi è che riprendano entro la prossima settimana. Intanto dei camion di aiuti umanitari stanno iniziando a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, controllato dallo Stato ebraico.

13:23 Raffica di razzi da Gaza verso centro Israele

Per la prima volta in quasi sei mesi una raffica di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza verso il centro di Israele, attivando il sistema di difesa Iron Dome. Lo riporta il The Times of Israel, aggiungendo che le sirene d’allarme stanno suonando a Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petah Tikva e in diverse comunità più piccole. Il lancio è stato rivendicato da Hamas.

13:12 Cnn: martedì la ripresa dei colloqui al Cairo

I negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco dovrebbero riprendere martedì prossimo. Lo riporta la Cnn, citando un funzionario egiziano a conoscenza del dossier. I colloqui, ha spiegato, si svolgeranno al Cairo. La Cnn ha interpellato anche un funzionario israeliano, il quale ha confermato che i negoziati riprenderanno la prossima settimana. Ma non ha specificato né il giorno né il luogo.

10:17 Gantz chiede commissione d’inchiesta su 7 ottobre e guerra

Il membro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha presentato una proposta alla segreteria del governo per istituire una commissione d’inchiesta sugli attacchi del 7 ottobre e sulla guerra a Gaza. Lo riportano diversi media israeliani.

09:44 Camion di aiuti entrano a Gaza da valico Kerem Shalom

Camion di aiuti dall’Egitto stanno iniziando ad entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom controllato da Israele. Secondo la tv statale Al-Qahera News, un totale di “200 camion” si sono spostati dal lato egiziano del valico di frontiera di Rafah, chiuso dall’inizio di maggio quando Israele ha sequestrato il lato palestinese, al valico di Kerem Shalom. Al-Qahera News non specifica quanti camion abbiano superato l’ispezione per entrare a Gaza, ma afferma che “quattro camion di carburante” avevano già attraversato il valico ed erano diretti agli ospedali.

