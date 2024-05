L'incendio a Rajkot, nello stato del Gujarat

Un vasto incendio è scoppiato sabato in un parco divertimenti a Rajkot, città dello stato del Gujarat, in India. Almeno 27 le vittime, tra cui diversi bambini. La polizia ha detto di aver arrestato il proprietario e il direttore del parco divertimenti per interrogarli e di aver avviato un’indagine sulle cause. Il parco è solitamente pieno di famiglie con bambini che si godono le vacanze estive scolastiche durante il fine settimana. Il rogo ha coinvolto stutture in genere utilizzate per bowling, go-kart e attrazioni con trampolini.

