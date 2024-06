Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione del gabinetto di sicurezza avrebbe annunciato lo scioglimento di quello di guerra

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 255. L’esercito israeliano annuncia una “pausa tattica” dell’attività militare nel sud della Striscia di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti umanitari. Il premier Netanyahu: “Inaccettabile, avanti a Rafah”.

10:30 Netanyahu annuncia scioglimento gabinetto di guerra

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una riunione del gabinetto di sicurezza avrebbe annunciato lo scioglimento di quello di guerra dopo le dimissioni di Benny Gantz e Gadi Eisenkot. Lo riporta Ynet. Netanyahu, secondo le previsioni, dovrebbe d’ora in poi limitarsi a svolgere consultazioni ristrette, in parte già avvenute alla presenza, tra gli altri, dei ministri Yoav Gallant (Difesa), Ron Dermer (Affari strategici).

09:30 ‘Settimana disordine’ in Israele, proteste in tutto il Paese

Prosegue la ‘Settimana del disordine’ in Israele, l’ondata di proteste e scioperi contro il governo che punta a ottenere elezioni anticipate prima dell’anniversario del 7 ottobre e un accordo per il rilascio degli ostaggi. Lo riporta The Times of Israel. I manifestanti stanno già bloccando alcune strade dello Stato ebraico, mentre gli studenti di diversi licei hanno annunciato scioperi. Per stasera è prevista una manifestazione davanti alla Knesset a Gerusalemme, poi i partecipanti si sposteranno verso la residenza del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Uno scenario che dovrebbe ripetersi anche domani sera. Mercoledì una grande manifestazione è prevista nel sud, in un luogo non ancora indicato. Giovedì altre proteste si svolgeranno davanti alle residenze di Netanyahu a Gerusalemme e Cesarea.

09:00 Unrwa, distrutta oltre la metà degli edifici di Gaza

Con i suoi continui bombardamenti sulla Striscia di Gaza, Israele ha distrutto oltre la metà degli edifici dell’enclave. Lo ha riferito l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in un report citato da Al Jazeera. Gli attacchi, in particolare, avrebbero seriamente danneggiato il 60% degli edifici residenziali, l’80% degli esercizi commerciali, 267 luoghi di culto, l’88% delle strutture scolastiche e 130 ambulanze. Al momento, secondo il rapporto, 17 ospedali su 35 sono parzialmente funzionanti.

08:45 Figlio Netanyahu contro l’Idf: “Cosa nascondono?”

“Cosa stanno cercando di nascondere? Se non c’è stato tradimento, perché hanno così tanta paura che soggetti esterni e indipendenti controllino cosa è successo?”. Con un post su X Yair Netanyahu, figlio del premier israeliano, è tornato ad attaccare le forze israeliane di difesa (Idf) dopo che l’alta corte di giustizia ha disposto al controllore di Stato di sospendere qualunque indagine sulle eventuali negligenze dei militari e dello Shin Bet prima dell’attacco del 7 ottobre. Lo riporta The Times of Israel.

07:00 Bombe Israele su Gaza, 6 morti tra cui 1 bambino

Un nuovo attacco aereo di Israele sul l campo profughi di al-Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, ha provocato la morte di sei palestinesi, tra cui un neonato, e decine di feriti. Lo rende noto l’agenzia palestinese Wafa citando fonti locali. Gli aerei da guerra dell’occupazione israeliana hanno preso di mira la casa della famiglia al-Khatib nel campo profughi, uccidendo quattro persone, compreso un neonato, e ferendone altre. Un altro attacco aereo ha preso di mira la casa della famiglia an-Najjar nel campo profughi, provocando l’uccisione di altre due persone e il ferimento di altre. Ciò è avvenuto quando gli aerei da combattimento e l’artiglieria israeliani hanno fatto saltare in aria una serie di edifici residenziali nella zona di Al-Mughraqa, a nord del campo di Nuseirat nella Striscia centrale. Nel frattempo, altri aerei da combattimento dell’occupazione hanno preso di mira la zona di al-Mawasi, a nord di Rafah, e un assembramento di persone nel quartiere di Shuja’iya, a est di Gaza, provocando l’uccisione di due persone e il ferimento di altre. Secondo le ultime stime palestinesi sarebbero saliti ad almeno 37.337 i morti per mano israeliana, con circa 85.229 feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata