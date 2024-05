Nei confronti del proprietario della struttura sarà presentata una denuncia per negligenza

È tra i 22 e i 24 morti il bilancio di un grande incendio scoppiato in un parco divertimenti di Rajkot, nello stato occidentale del Gujarat in India. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi bambini. Il commissario di polizia Raju Bhargava ha detto che il rogo è ora sotto controllo e che sono in corso le operazioni di salvataggio. Nei confronti del proprietario del parco, Yuvraj Singh Solanki, verrà presentata una denuncia per negligenza. “Ulteriori indagini avranno luogo una volta completata l’operazione di salvataggio”, ha aggiunto il commissario. “Oggi a Rajkot è accaduto un incidente molto triste. Questa è la prima volta nella storia di Rajkot che i bambini hanno perso la vita a causa di un incendio in una zona di gioco”, ha detto Darshita Shah, deputata del Gujarat del partito Bharatiya Janata Party (Bjp) del premier Narendra Modi, citata dall’Hindustan Times. Modi si è detto “estremamente addolorato per l’incendio a Rajkot. I miei pensieri vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari. Preghiere per i feriti“. Gli incendi sono comuni in India, dove costruttori e residenti spesso ignorano le leggi edilizie e i codici di sicurezza.

