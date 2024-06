La protesta è stata strettamente sorvegliata dalla polizia

Manifestazione di protesta degli studenti pro-Palestina di Barcellona contro lo sgombero del loro presidio in Plaça Universitat. La protesta è stata strettamente sorvegliata dalla polizia per evitare scontri con i manifestanti pro-Israele in piazza Sant Jaume.

