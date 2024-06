Primo post social per i tre fratelli. Lo scatto viene attribuito alla principessa Kate

I tre figli del principe William – cioè il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis – hanno reso omaggio al padre in occasione della festa del papà con il primo post pubblicato a loro nome sui social network della famiglia. “Ti vogliamo bene, papà. Buona festa del papà“, recita il messaggio, seguito da due cuori rossi e dalle iniziali G, C e L.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L

📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024