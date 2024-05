Sull'isola questa settimana si è insediato il nuovo presidente William Lai

L’esercito cinese ha tenuto esercitazioni attorno a Taiwan, in quella che ha definito una punizione per le forze separatiste che cercano l’indipendenza sull’isola autogovernata, dove questa settimana si è insediato il nuovo presidente William Lai. Il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione ha iniziato le sue due giornate di esercitazioni terrestri, navali e aeree giovedì mattina, come ha dichiarato l’unità sul suo account ufficiale Weibo.

Le esercitazioni hanno lo scopo di testare le capacità navali e aeree delle unità dell’esercito cinese, nonché le loro capacità di attacco congiunto per colpire gli obiettivi e ottenere il controllo del campo di battaglia. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver inviato le proprie forze armate a rispondere alle esercitazioni militari che la Cina ha tenuto attorno all’isola, criticando Pechino per le esercitazioni.

