Il presidente di Kiev nella conferenza stampa finale del vertice elvetico per la pace

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha preso la parola nella conferenza stampa finale della due giorni del summit internazionale per la pace in Ucraina, al quale la Russia non è stata invitata. “Il format di questo vertice funziona assolutamente e vi ringrazio tutti per questo. Grazie mille, grazie. Cari colleghi, tutti i presenti, ora vediamo che abbiamo fatto la scelta giusta, la scelta di due punti di sicurezza e uno umanitario per iniziare a muoverci verso il ripristino della sicurezza alimentare e di una pace giusta”, ha dichiarato Zelensky. “Il comitato sulle radiazioni e la sicurezza nucleare, il comitato sulla sicurezza alimentare e un comitato umanitario dedicato al rilascio di prigionieri e deportati, tra cui migliaia di bambini rapiti dalla Russia dal territorio occupato dell’Ucraina. Questo dialogo c’è stato ed è ovvio che potrà sfociare in passi assolutamente pratici“, ha concluso.

