Prima edizione della manifestazione dopo l'invasione del Paese da parte della Russia

A due anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Kiev è tornata a ospitare il Pride, tra imponenti misure di sicurezza. Centinaia di persone hanno sfilato per le strade della capitale ucraina per chiedere diritti per la comunità LGBTQI+. In corteo anche numerosi soldati impegnati nella guerra contro le forze di Mosca, che chiedono diritti per le persone omosessuali nell’esercito.

