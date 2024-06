In migliaia a Mosca e in Cecenia per la festa del Sacrificio

In Russia la comunità musulmana celebra l’Eid al-Adha, la festa del Sacrificio, il giorno in cui si commemora l’episodio del Corano in cui il profeta Abramo accetta di sacrificare il proprio figlio Ismaele come riverenza nei confronti di Dio, che però risparmia la vita del giovane e lo sostituisce con un montone che venne sgozzato dal profeta. Migliaia di persone si sono radunate all’esterno della Moschea centrale a Mosca e nella moschea Ahmad Kadyrov a Grozny, in Cecenia, alla presenza del leader ceceno Ramzan Kadyrov.

