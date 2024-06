I due esemplari sono nati in Cina ma dal 2009 vivono nello zoo del sud australiano

Il premier cinese Li Qiang, in missione diplomatica in Australia, è andato allo zoo di Adelaide a fare visita ai panda giganti Wang Wang e Fu Ni, nati in Cina ma che dal 2009 vivono nella città del sud australiano. Al giardino zoologico è stato accolto dal primo ministro della regione, Peter Malinauskas, che gli ha detto che Wang Wang ha “veramente conquistato il cuore degli abitanti”. La visita di Li è la prima di un premier cinese in Australia da sette anni: si prevede che possa spianare la strada per un viaggio analogo del presidente Xi Jinping, che sarebbe il primo dal 2014. Le relazioni bilaterali tra i due Paesi erano crollate durante il precedente governo conservatore australiano, dopo che Pechino aveva imposto una serie di barriere commerciali ufficiali e ufficiose nel 2020 sui prodotti australiani, costando agli esportatori miliardi di dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata