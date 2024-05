L'incontro durante i funerali del presidente Ebrahim Raisi

La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei incontra il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran in occasione dei funerali del presidente Ebrahim Raisi e delle altre vittime dell’incidente in elicottero. Durante il colloquio l’Ayatollah ha dichiarato che l’eliminazione di Israele è una promessa divina e realizzabile. Haniyeh ha espresso le sue condoglianze per la perdita dell’Iran. “Per volontà di Allah, voi siete un piccolo gruppo che è riuscito a sconfiggere un grande gruppo che comprende America, NATO, Gran Bretagna e altri. Quindi, l’altra promessa, cioè l’eliminazione di Israele, è realizzabile. La formazione della Palestina dal mare al fiume. Se Dio vuole, vedrete arrivare anche quel giorno”, ha detto Ali Khamenei.

