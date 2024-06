I manifestanti chiedono un accordo che porti al rilascio degli ostaggi e criticano la gestione della guerra contro Hamas da parte del governo

Sabato sera migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per protestare contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e chiedere nuove elezioni. I manifestanti si sono riuniti per chiedere un accordo che porti al rilascio degli ostaggi e per criticare la gestione della guerra contro Hamas da parte del governo israeliano. La manifestazione si è svolta poche ore dopo che l’esercito ha annunciato la morte di otto soldati a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in quello che è l’attacco più letale contro le forze israeliane da mesi.

