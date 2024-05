"Sono venuto a nome del popolo palestinese", ha detto

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è a Teheran per partecipare ai funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e delle altre vittime dell’incidente in elicottero avvenuto domenica. “Sono venuto a nome del popolo palestinese, a nome delle fazioni della resistenza di Gaza, per esprimere le nostre condoglianze”, ha detto Haniyeh ai presenti. Migliaia di persone, tutte vestite di nero, hanno iniziato a radunarsi già da martedì per i prossimi giorni di funerali e processioni, cerimonie organizzate dal governo per onorare i morti e per proiettare un messaggio di forza in un Medioriente in crisi.

