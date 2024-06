Al vertice che si conclude oggi prendono parte 100 delegazioni da tutto il mondo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sta recando questa mattina in Svizzera per partecipare alla conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. Lo comunica palazzo Chigi. La premier, che ieri ha tenuto la conferenza stampa di chiusura del G7 a Borgo Egnazia, ha in programma l’arrivo a Zurigo alle 11.30, per poi spostarsi al Burgenstock resort (nei pressi di Lucerna) dove si tengono i lavori del vertice a cui prendono parte 100 delegazioni provenienti da tutte le regioni del mondo. Presente da ieri alla conferenza anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il programma odierno dei lavori della conferenza che si è aperta ieri al Burgenstock resort prevede alle 14.30 la conferenza conclusiva e, a seguire, le conferenze del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quella congiunta della presidente della Confederazione svizzera, Viola Amherd, e del consigliere federale Ignazio Cassis.

