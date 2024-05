Il ricorso presentato dagli avvocati della 39enne è stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese

Ilaria Salis potrà lasciare il carcere e andare ai domiciliari: il ricorso presentato dagli avvocati della 39enne è stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese. Nell’udienza precedente del 28 marzo scorso, infatti, il giudice aveva respinto l’ipotesi degli arresti domiciliari. La detenuta italiana abbandonerà la cella nei prossimi giorni, dopo il pagamento della cauzione, e avrà il braccialetto elettronico.

E’ detenuta a Budapest da oltre un anno, con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti. E’ stata inoltre candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno con Alleanza Verdi e Sinistra.

Tajani: “Abbiamo lavorato intensamente senza fare propaganda”

“Bene, era quello che volevamo, adesso potrà votare tranquillamente. Speriamo che possa essere assolta, io sono garantista, speriamo possa ritornare il prima possibile in Italia”, ha affermato il vicepremier Antonio Tajani parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. “Se è merito anche del governo? È merito di tutti, di un’azione sinergica. Certamente il governo e la nostra ambasciata hanno lavorato intensamente, in silenzio, senza fare propaganda, senza rulli di tamburi, come abbiamo sempre fatto. Come stiamo facendo con Falcinelli, come stiamo facendo con tutti”.

Bonelli: “Domiciliari bella notizia, giusta scelta candidatura”

“È una bella notizia. Lo si deve alla caparbietà e alla determinazione del papà di Ilaria che ha voluto fortemente denunciare questa situazione. Se non ci fossero state le sue urla tutto questo non sarebbe accaduto. Urlare ha fatto bene, non restare in silenzio ha fatto bene. La scelta della candidatura è stata giusta, è una battaglia per democrazia. Dovevo andarla a trovare lunedì in carcere, la andrò a trovare a casa a Budapest e sono molto contento di questo. Il prossimo passaggio sarà portarla dalla sua casa di Budapest alla sua casa di Bruxelles”, ha detto a LaPresse Angelo Bonelli, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra.

Nordio: “Soddisfazione per concessione domiciliari”

“Esprimo soddisfazione per la notizia della concessione degli arresti domiciliari a Ilaria Salis”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il question time alla Camera.

M5s: “Felici per fine incubo, ora governo la riporti in Italia”

Entusiasmo anche da parte dei Cinque Stelle. “Siamo felici che Ilaria Salis possa finalmente lasciare il carcere e per i domiciliari. È la fine di un incubo durato fin troppo. Ora ci aspettiamo che il governo italiano si muova per consentire alla nostra concittadina di scontare la pena in Italia”, hanno detto i parlamentari grillini delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.

