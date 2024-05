L'animale era rimasto su un tetto vicino a Porto Alegre

I vigili del fuoco dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile hanno soccorso un cavallo che era rimasto bloccato su un tetto a Canoas, nella città metropolitana di Porto Alegre. Nella regione sono in atto allagamenti per le forti piogge che hanno già causato oltre 100 morti e migliaia di sfollati. Anche la top model brasiliana Gisel Bunchen ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuti al suo Paese

