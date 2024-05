Nella capitale del Rio Grande do Sul la situazione è drammatica: circa l'80% della popolazione è senza acqua corrente

Proseguono in Brasile gli sforzi per salvare le persone bloccate dalle inondazioni nello Stato meridionale del Rio Grande do Sul, che hanno causato la morte di almeno 90 persone e più di 130 dispersi. La capitale, Porto Alegre, è praticamente isolata, con l’aeroporto e la stazione degli autobus chiusi e le strade principali bloccate a causa delle inondazioni. Nelle immagini i volontari evacuano i residenti in barca dalle aree allagate e trasportano cibo, acqua potabile e prodotti per l’igiene personale che scarseggiano. Cinque dei sei impianti di trattamento dell’acqua della città non funzionano e circa l’80% della popolazione è senza acqua corrente. I principali luoghi del centro cittadino vicino al fiume Guaiba sommersi dalle acque alluvionali, inclusi edifici storici, stadi di calcio e l’aeroporto cittadino Salgado Filho, che per il momento rimarranno chiusi.

