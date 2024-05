La modella è originaria dello Stato più colpito dalle inondazioni

(LaPresse) Gisele Bundchen ha fatto un appello su Instragram per il Rio Grande do Sul, lo Stato brasiliano più colpito dalle alluvioni, nel quale lei è nata. “Non erano preparati per una simile devastazione”, ha spiegato la modella che ha raccontato la tragedia che stanno vivendo i suoi connazionali. “Fate delle donazioni”, ha chiesto Bundchen al termine del video messaggio lasciando un link per poter mandare delle offerte.

